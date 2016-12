foto Ansa

11:59

- Si trova in condizioni disperate nel reparto Rianimazione dell'ospedale di Jesi, in provincia di Ancona, un uomo di 29 anni, arrivato al pronto soccorso la mattina di Capodanno in arresto cardiaco. A portarlo in ospedale alcuni amici che si sono subito allontanati. Gli esami avrebbero evidenziato nel sangue del giovane un tasso alcolemico altissimo, ma l'arresto cardiaco sarebbe stato provocato da un mix di alcol e sostanze stupefacenti.