foto Ansa

15:38

- Dramma della disoccupazione a Recanati, dove nella notte tra il 30 e 31 dicembre una 34enne si è suicidata impiccandosi nella sua camera da letto. Probabilmente il gesto è stato determinato dalla delusione della donna, laureata in geologia, che non trovava lavoro pur avendo usufruito di una borsa di studio e avendo fatto anche uno stage qualificato in Canada.