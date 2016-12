foto Ansa

- Ha perseguitato la ex in tutti i modi, arrivando a veri e propri atti di violenza e minacce, che gli sono costati l'arresto. E' accaduto a Porto Sant'Elpidio (Fermo). L'uomo, un 28enne, è stato portato in carcere di carabinieri su ordine del gip, dopo una serie di indagini condotte anche con pedinamenti, appostamenti e intercettazioni telefoniche. La vittima, 47 anni, aveva lasciato il suo "futuro stalker", dopo una breve relazione sentimentale.