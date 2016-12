foto Ansa

13:46

- Un'auto è uscita di strada a Falconara marittima (Ancona) investendo otto persone alla fermata di un bus in via Nazionale. Si tratta per la gran parte di studenti di 15-16 anni, che stavano tornando a casa da scuola. Sono tutti ricoverati nell'ospedale regionale di Torrette di Ancona, con codici di media gravità. Fra i feriti anche un adulto e il conducente dell'auto, che avrebbe perso il controllo della vettura a causa di un malore.