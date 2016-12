Marche, sfregia e accoltella la ex: arrestato

foto Getty 20:11 - Un uomo è stato arrestato a Civitanova Marche con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della fidanzata. La vittima è stata accoltellata e sfregiata mentre cercava di sedare un violento litigio tra l'uomo e i suoi genitori. Ora la donna si trova ricoverata in prognosi riservata dopo un delicato intervento chirurgico all'addome. - Un uomo è stato arrestato a Civitanova Marche con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della fidanzata. La vittima è stata accoltellata e sfregiata mentre cercava di sedare un violento litigio tra l'uomo e i suoi genitori. Ora la donna si trova ricoverata in prognosi riservata dopo un delicato intervento chirurgico all'addome.

A finire in cella è Alessio Scoponi, di 27 anni, che, secondo gli inquirenti, avrebbe agito in preda ad una crisi di astinenza da sostanze stupefacenti. Si è appreso inoltre che il giovane arrestato è disoccupato e nullafacente.



La ricostruzione dell'accaduto

Stando a quanto si è appreso, la tragedia risale al pomeriggio di ieri nell'abitazione del giovane, che vive con i genitori e con gli zii. I due fidanzati si trovavano in cucina, mentre i congiunti si trovavano in altre stanze. Improvvisamente, per motivi in corso d'accertamento, tra i due è nata una violenta lite, degenerata quando Scoponi ha afferrato un coltello, ferendo prima la donna al volto e poi al petto, e perforandole un polmone.



Prontamente ricoverata all'ospedale di Civitanova, a seguito di una telefonata al 118 dei congiunti dell'aggressore, la ragazza è stata operata sul posto per prevenire complicazioni, ed è poi stata trasferita all'ospedale regionale di Ancona, dove è in prognosi riservata, anche se i sanitari hanno buone speranze sulla sua ripresa.



Nel frattempo, i Carabinieri hanno arrestato Scoponi, fattosi trovare a casa, e perquisendo la sua abitazione hanno trovato e sequestrato il coltello con cui ha ferito la fidanzata. Il giovane è stato trasferito in caserma per un primo interrogatorio in cui ha fornito la sua versione dei fatti. In nottata, il pm Enrico Riccioni ha firmato l'ordine di arresto e Scoponi è stato condotto in carcere. Proseguono le indagini dei Carabinieri per chiarire tutti gli aspetti della vicenda, con interrogatori dei parenti del giovane e di altri conoscenti della coppia.