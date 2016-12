foto Ingv 09:03 - Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata distintamente avvertita dalla popolazione alle 2:18 nella zona di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. La scossa principale è stata preceduta e seguita da altre tre di più lieve entità. Secondo le prime informazioni raccolte dalla Protezione civile, non ci sarebbero stati danni ma solo molto spavento per i cittadini che hanno tempestato di telefonate i centralini dei vigili del fuoco. - Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata distintamente avvertita dalla popolazione alle 2:18 nella zona di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. La scossa principale è stata preceduta e seguita da altre tre di più lieve entità. Secondo le prime informazioni raccolte dalla Protezione civile, non ci sarebbero stati danni ma solo molto spavento per i cittadini che hanno tempestato di telefonate i centralini dei vigili del fuoco.

La prima scossa è arrivata alle 2:11, scatenando la preoccupazione dei cittadini che l'hanno avvertita. In realtà era solo un annuncio di quella che, dieci minuti più tardi, avrebbe scosso la terra in maniera decisamente più vigorosa.



Alle 2:21 i sismografi dell'INGV hanno poi registrato uno nuovo sisma, di magnitudo 2.3. Le località più prossime all'epicentro dello sciame sismico sono Appignano del Tronto, Castignano e Offida.



Dieci minuti dopo, alle 2:31, un'altra replica, sempre di magnitudo 2.3. Molta la paura fra la gente, svegliata nel sonno, ma dalle verifiche fatte finora non si segnalano problemi alle persone né agli edifici.