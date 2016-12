foto Getty 13:00 - Operazione dei carabinieri del Nas di Ancona che hanno posto i sigilli ad un'azienda di produzione di pane e pizza e sequestrato 10 tonnellate di alimenti tra cui 55mila pizze destinate ad essere commercializzate nel nord Italia. L'azienda, nella provincia di Urbino, svolgeva la propria attività in locali e con attrezzature del tutto inadeguati dal punto di vista igienico sanitario. Multa salatissima al titolare dell'azienda. - Operazione dei carabinieri del Nas di Ancona che hanno posto i sigilli ad un'azienda di produzione di pane e pizza e sequestrato 10 tonnellate di alimenti tra cui 55mila pizze destinate ad essere commercializzate nel nord Italia. L'azienda, nella provincia di Urbino, svolgeva la propria attività in locali e con attrezzature del tutto inadeguati dal punto di vista igienico sanitario. Multa salatissima al titolare dell'azienda.

I militari hanno scoperto che i locali per la lavorazione di pane, pizze e focacce erano in pessime condizioni, con pavimenti sporchi e rotti in diversi punti, pareti scrostate, muffe e macchie di umidità sugli intonaci, tubazioni cosparse di ruggine. Anche le attrezzature per la produzione erano sporche.



Inoltre, per la conservazione dei prodotti finiti congelati, la ditta utilizzava un container, posto nel piazzale esterno adibito a parcheggio, del tutto abusivo e non autorizzato a tale scopo. I carabinieri hanno dunque sequestrato 2,5 tonnellate di materie prime (tra cui oltre 1 tonnellata di farina, 600 kg di olio di semi e diversi quintali di margarina), 55mila confezioni di pizze di vario tipo (al pomodoro e alle olive), focacce e pane surgelati (per un peso di 8 tonnellate), destinati ad una ditta lombarda. Oltre ad essere conservati in strutture non idonee, gli alimenti erano privi di documentazione per la rintracciabilità.