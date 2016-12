foto Ap/Lapresse

18:48

- Quattro escursionisti, uno dei quali ha riportato sospette fratture, sono bloccati in una forra, alle pendici del Monte Nerone (Pesaro Urbino). Le operazioni di recupero, alle quali prendono parte i volontari del Soccorso alpino e i vigili del fuoco, si protrarranno per 4 ore: i soccorritori devono calarsi nella gola, dove l'acqua scorre con una portata di circa 25 litri al secondo, caricare il ferito in barella e risalire con lui e i suoi compagni.