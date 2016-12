Ascoli, stalking contro i genitori: condannato

foto Ansa

10:23

- "Bamboccione" molesto a 53 anni. Un ascolano con precedenti penali per piccoli reati e una situazione di salute precaria, dopo aver scontato una condanna in una casa-lavoro, è tornato dagli anziani genitori, pretendendo di essere accolto e mantenuto. Padre e madre non ne volevano sapere e lui ha cominciato a vessarli e minacciarli, tanto da spingerli a denunciarlo. L'uomo è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per stalking.