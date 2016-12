foto Ap/Lapresse

08:49

- La polizia di Pesaro e i militari della guardia di finanza hanno arrestato tre persone per associazione a delinquere dedita all'estorsione, alla ricettazione e alla clonazione di carte di credito. A finire in manette una coppia pesarese e un cittadino di nazionalità rumena. Il volume d'affari della banda è stato stimato in circa 10 milioni di euro.