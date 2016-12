foto Ansa

- Circa 300mila giocattoli tossici, provenienti, dalla Cina, sono stati sequestrati in tutta Italia dalla guardia di finanza di Macerata. Denunciato l'importatore, della provincia di Taranto. I giochi contenevano ftalati, sostanze utilizzate per rendere la gomma più morbida e flessibile, ma che causano malformazioni nella crescita dei bambini. Inoltre alcuni prodotti presentavano parti sporgenti, pericolose per i bimbi.