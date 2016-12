Violenza sessuale su allievi minorenni: condannato allenatore squadra rugby

foto LaPresse 15:49 - Un’accusa pesantissima, quella di violenza sessuale a danno di minori, ha portato Roberto Di Giacco, l’allenatore di una baby squadra di rugby, ad essere condannato a tre anni di reclusione. L’uomo, coach trentenne di una squadra di San Benedetto del Tronto, è stato incriminato per aver molestato sei dei suoi allievi minorenni. A denunciare Di Giacco, erano state alcune delle giovanissime vittime, che avevano raccontato di aver subito avances sessuali dall’allenatore. - Un’accusa pesantissima, quella di violenza sessuale a danno di minori, ha portato Roberto Di Giacco, l’allenatore di una baby squadra di rugby, ad essere condannato a tre anni di reclusione. L’uomo, coach trentenne di una squadra di San Benedetto del Tronto, è stato incriminato per aver molestato sei dei suoi allievi minorenni. A denunciare Di Giacco, erano state alcune delle giovanissime vittime, che avevano raccontato di aver subito avances sessuali dall’allenatore.

La tattica utilizzata sarebbe stata sempre la stessa: l’uomo li invitava singolarmente a casa sua, con la scusa di mostrare loro nuove tecniche di gioco e registrazioni di partite, che in realtà erano dei video pornografici. Di Giacco aveva approcci sessuali differenti in base alla reazione dell’allievo, che comunque, stando all’accusa, non sarebbero mai sfociati in rapporti completi. Il pm aveva chiesto una condanna a cinque anni, ma il Gup di Ascoli Piceno, Rita De Angelis, ha stabilito la “tenuità” dei fatti contestati. L’uomo si è proclamato innocente ed ha annunciato che farà appello contro la sentenza.