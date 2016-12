San Benedetto del Tronto, 23enne in casa con 800 grammi di marijuana già pronta allo spaccio

foto Ufficio stampa 14:49 - E’ finito agli arresti domiciliari e sarà processato per direttissima il 23enne marchigiano sorpreso con 800 grammi di marijuana in casa. La droga, divisa in pacchetti e pronta allo spaccio, era nascosta in casa. La Polizia Stradale di Ascoli era rimasta insospettita durante un normale controllo della viabilità. - E’ finito agli arresti domiciliari e sarà processato per direttissima il 23enne marchigiano sorpreso con 800 grammi di marijuana in casa. La droga, divisa in pacchetti e pronta allo spaccio, era nascosta in casa. La Polizia Stradale di Ascoli era rimasta insospettita durante un normale controllo della viabilità.

La perquisizione nell’abitazione di D.N. a San Benedetto del Tronto ha portato a scoprire anche attrezzi da scasso, due bilancini di precisione, strumenti per il confezionamento di dosi, denaro in contante con tutta probabilità derivante dallo spaccio e una pistola giocattolo priva del tappo rosso che la dovrebbe distinguere da un’arma vera. Altri due ragazzi sono stati identificati e segnalati per detenzione di modica quantità di stupefacenti. La marijuana veniva custodita in dosi pronte alla vendita. Le indagini cercano di ricostruire la rete di distribuzione e spaccio.