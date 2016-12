Pesaro, bancarotta e frode da 120 mln di euro

foto Ansa 08:15 - La guardia di finanza ha sequestrato beni immobiliari e autovetture di lusso di proprietà degli amministratori del Cantiere navale di Pesaro per una presunta bancarotta fraudolenta e una frode fiscale da 120 milioni di euro. Le Fiamme gialle hanno messo sotto sequestro preventivo e probatorio, in vista della confisca, sei immobili di lusso e quattro veicoli fra Milano e Novara, per un valore commerciale complessivo di circa 10 milioni di euro. - La guardia di finanza ha sequestrato beni immobiliari e autovetture di lusso di proprietà degli amministratori del Cantiere navale di Pesaro per una presunta bancarotta fraudolenta e una frode fiscale da 120 milioni di euro. Le Fiamme gialle hanno messo sotto sequestro preventivo e probatorio, in vista della confisca, sei immobili di lusso e quattro veicoli fra Milano e Novara, per un valore commerciale complessivo di circa 10 milioni di euro.

Le indagini erano iniziate dopo che 19 milioni di euro, anticipati per la costruzione di sei gasiere, erano finiti nelle tasche degli amministratori, attualmente residenti nel Principato di Monaco. Il prosciugamento dei conti dell'azienda è proseguito con prestiti ingiustificati per decine di milioni, fino a raggiungere un ammontare dello stato passivo della fallita società pesarese di oltre 120 milioni.



Oltre a dover rispondere per la passività, la società pesarese dovrà vedersela anche con i mancati versamenti in materia di Iva e imposte dirette per gli anni 2009 e 2010. Gli immobili ed i veicoli sequestrati verranno utilizzati a beneficio dei creditori. Gli interessati, in caso di condanna, rischiano fino a 10 anni di reclusione.