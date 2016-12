foto Sito ufficiale

- Il presidente della Renco spa, azienda di Pesaro specializzata nella costruzione di villaggi turistici nel mondo, è morto a Pemba, in Mozambico, stroncato pare da un infarto. Antonio Passeri, 59 anni, era arrivato da poco nel Paese africano per seguire i lavori di un nuovo villaggio sull'Oceano indiano. Le circostanze del decesso sono analoghe a quelle in cui morì il predecessore di Passeri, Rinaldo Gasperini, ucciso da un infarto nel 2004 a Zanzibar.