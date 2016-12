foto Ansa

12:51

- Violente mareggiate si sono abbattute nella notte su tutta la costa marchigiana, e i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare sottopassi allagati, dove erano rimaste intrappolate alcune auto in varie località, in particolare nella zona di Senigallia. La situazione più critica si registra a Montemarciano, ma problemi si sono avuti anche a Marotta, Fano, Recanati e San Benedetto del Tronto.