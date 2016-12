foto Ap/Lapresse

23:15

- Una soldatessa di 21 anni è stata picchiata selvaggiamente dal fidanzato e ora è ricoverata in ospedale ad Ascoli con una mandibola fratturata. L'uomo, Nunzio Calabrese, 27 anni, di Reggio Calabria come la ragazza, è stato arrestato dai carabinieri. La giovane proprio ieri ha prestato giuramento nel 235/o Rav Piceno, lo stesso dove era istruttore Salvatore Parolisi, condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie Melania Rea.