foto Ingv

06:51

- Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata all'alba nell'Adriatico centrosettentrionale, davanti alle coste al confine tra Marche ed Emilia Romagna. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto epicentro non lontano da Gabicce Mare e Gradarda in provincia di Pesaro-Urbino e da Cattolica, Misano Adriatico e Riccione in provincia di Rimini. Non si registrano danni a persone o cose.