Fermo, esplode una bomba davanti al Tribunale

foto LaPresse 11:48 - Un ordigno è stato fatto esplodere la notte scorsa davanti a un ingresso secondario del Palazzo di Giustizia di Fermo. Si sarebbe trattato di una bomba carta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito dalla deflagrazione. La bomba è stata piazzata di fronte al garage del Tribunale. A rivendicare il gesto sono stati gli anarchici. - Un ordigno è stato fatto esplodere la notte scorsa davanti a un ingresso secondario del Palazzo di Giustizia di Fermo. Si sarebbe trattato di una bomba carta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito dalla deflagrazione. La bomba è stata piazzata di fronte al garage del Tribunale. A rivendicare il gesto sono stati gli anarchici.

Sul posto gli investigatori hanno infatti trovato un biglietto, posto sopra un davanzale del Palazzo di Giustizia, con questo messaggio: "Contro la repressione azione-diretta libertà per gli anarchici detenuti". Gli ignti autori del gesto hanno scritto il testo con una penna blu, in carattere stampatello, su un foglio a quadretti formato A3, piegato e riposto poco lontano dal luogo dell'esplosione.



Sull'attendibilità della rivendicazione gli investigatori al momento non si sbilanciano. Restano aperte tutte le piste, senza escludere un gesto isolato o un depistaggio. Proprio oggi in Tribunale era in programma un processo per una grossa estorsione.



"Ordigno rudimentale ma ben congegnato"

Gli investigatori parlano di un innesco "rudimentale" precisando però che l'ordigno risulta abbastanza "ben congegnato". Dopo l'esplosione la finestra e il davanzale su cui si trovava la bomba sono stati danneggiati, ma non ci sono stati ulteriori danni. L'ordigno ha danneggiato la finestra e il davanzale sul quale era stato collocato, senza fare ulteriori danni. Da quanto si apprende, a Fermo non sarebbero in corso indagini sulla galassia anarco-insurrezionalista.