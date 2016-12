Morto Mario Clementoni

foto Dal Web 16:41 - I più tristi saranno i bambini. Per loro infatti il suo nome è da quasi mezzo secolo sinonimo di gioco. Magari i più grandi faranno un po' più fatica a inquadrarlo. Ma basta un po’ di concentrazione per associare Mario Clementoni –morto stamattina all’età di 87 anni- al Sapientino, il primo e tuttora più diffuso giocattolo educativo.





Clementoni era nato nel 1925 in provincia di Macerata. Perito industriale, si appassionò subito alla produzione di giocattoli: la sua prima fabbrica fu il garage di casa. Il primo prodotto industriale arrivò nele 1963 e si chiamava “la tombola della canzone”. Ma il vero successo –personale e professionale- arrivò quattro anni dopo col primo sapientino, il gioco che univa il dilettevole del divertimento dei ragazzi all’utile di essere una fonte di approfondimento di nuove conoscenze. Col boom della televisione, negli anni 70 creò una serie di prodotti in scatola legati a personaggi e programmi del piccolo schermo. Chi ha più di 40 anni non può non aver giocato al Silvan o al Rischiatutto. E anche ai tempi dei giochi elettronici la Clementoni ha mantenuto una posizione di leadership. Lascia la moglie Matilde e quattro figli: Giovanni, Stefano, Pierpaolo e Patrizia, ormai da anni alle redini dell’azienda.