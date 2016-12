foto LaPresse

10:26

- Un passeggero è caduto in mare da un traghetto, circa 40 miglia al largo di Ancona, in acque internazionali nel mar Adriatico. Due mezzi della Guardia Costiera italiana stanno partecipando alle ricerche, coordinate dalle autorità croate. L'allarme è scattato intorno alle cinque, quando l'equipaggio della nave passeggeri ha segnalato che una persona era caduta in mare.