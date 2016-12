foto Da video Correlati Macerata, finto cieco gioca a poker 08:15 - Un finto disabile è stato tradito dalla sua passione per i videopoker e per questo denunciato. La Guardia di Finanza di Macerata lo ha più volte sorpreso e filmato, non solo intento a giocare alle “slot machine”, anche mentre passeggiava per strada per le vie del proprio paese oppure mentre osservava le vetrine di alcuni negozi. Percepiti indebitamente, dal 2009, circa 20mila euro dall'Inps e per questo denunciato per truffa aggravata. - Un finto disabile è stato tradito dalla sua passione per i videopoker e per questo denunciato. La Guardia di Finanza di Macerata lo ha più volte sorpreso e filmato, non solo intento a giocare alle “slot machine”, anche mentre passeggiava per strada per le vie del proprio paese oppure mentre osservava le vetrine di alcuni negozi. Percepiti indebitamente, dal 2009, circa 20mila euro dall'Inps e per questo denunciato per truffa aggravata.

Il truffatore è residente in un comune dell’entroterra della provincia di Macerata e a partire dal 2009 è riuscito a fingersi cieco. Stando alle cartelle cliniche l'uomo non avrebbe potuto svolgere nemmeno le più elementari attività quotidiane, godendo indebitamente di pensione di invalidità civile.



Il finto cieco è stato però tradito dalla sua passione per i videopoker. I numerosi appostamenti e pedinamenti effettuati dai finanzieri di Macerata, hanno permesso di svelare la sua finta disabilità certificata dalla Commissione Medica competente.



L'uomo è stato ripreso dai finanzieri mediante l’utilizzo di video e fotocamere, con le quali è stato immortalato non solo a giocare ai videopoker, ma anche ad attraversare agevolmente strade trafficate, destreggiarsi tra le auto in sosta ed evitare ostacoli quali marciapiedi e siepi, prelevare soldi al bancomat, sistemare minuterie di una canna da pesca ed ammirare gli oggetti in vendita nelle vetrine di negozi di telefonia.



Ma le indagini non si fermano. Le Fiamme gialle vogliono infatti stabilire se il truffatore ha avuto complici tra i medici specialisti che gli hanno certificato la disabilità o eventuali responsabilità di terzi.