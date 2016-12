foto LaPresse

- Un ciclista è stato travolto e ucciso da un'auto a Chiaravalle, nell'Anconetano. L'uomo, A.G., 54 anni, percorreva in sella a una bicicletta insieme alla moglie, A.C., 55 anni, anche lei in bici, una strada della cittadina, quando è sopraggiunta da dietro una Fiat Multipla condotta da un 28enne, che li ha centrati in pieno. L'uomo è deceduto praticamente sul colpo, mentre la moglie è rimasta ferita ed è ricoverata all'ospedale.