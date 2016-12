foto LaPresse

00:59

- Una donna di 37 anni, Ornella Vagnoni, di Offida, autista dell'azienda di trasporti locali Start, è morta dopo essere rimasta schiacciata dallo sportello di un minibus con il quale stava andando a prendere una comitiva di turisti. Ancora da accertare le cause dell'incidente, che è avvenuto all'interno del deposito degli autobus a San Benendetto del Tronto. Per cause da stabilire il mezzo ha perso i freni.