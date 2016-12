foto LaPresse

18:33

- Era disoccupato da tre anni, non ha retto all'angoscia e ha deciso di farla finita. Lucio Torreggiani, 31 anni, era in casa con la madre, ad Ancona. Aveva appena finito di pranzare quando è uscito sul terrazzo, dove si è sparato un colpo alla testa con un'arma per il tiro sportivo. Immediati i soccorsi. Per Lucio però non c'era più niente da fare. Ai genitori ha lasciato un biglietto con il messaggio "Chiedo scusa, vi voglio bene".