foto Ansa

13:24

- Schianto mortale sull'autostrada A14 Bologna-Taranto. Tra Marotta e Fano, in direzione di Bologna, un incidente ha coinvolto tre autovetture provocando una vittima. Due i feriti. Lo scontro si è verificato all'altezza del km 176. Alla fine della mattinata il traffico è stato incolonnato su una sola corsia e si registrano al momento due chilometri di coda in direzione Bologna, come rende nota Autostrade per l'Italia.