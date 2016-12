foto Carabinieri

21:00

- I carabinieri di Senigallia stanno indagando sulla morte di un 29enne trovato in casa, con profonde ferite da taglio alla gola, a Corinaldo, piccolo centro nell'Anconetano. Gli uomini dell'Arma sono giunti sul posto per cercare di far luce sulla misteriosa vicenda. Al momento non è chiaro se possa essersi trattato di un omicidio. La vittima lavorava nel settore agricolo.