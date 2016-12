foto LaPresse

08:12

- Associazione per delinquere, fatture per operazioni inesistenti, occultamento e distruzione di documenti contabili, indebite compensazioni d'imposta e falso in scrittura privata. Sono i reati contestati dalla guardia di finanza di Ascoli Piceno, che ha scoperto un maxi giro di fatture false per oltre 100 milioni di euro emesse tra il 2007 ed il 2011 e denunciato 32 soggetti.