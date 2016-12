foto Carabinieri

20:09

- Attimi di terrore a Belvedere Ostrense (Ancona) per una donna e i suoi figli minorenni presi in ostaggio dal marito, un artigiano di 47 anni, armato di una pistola e di quattro fucili. L'uomo, in preda a un raptus, ha chiuso i familiari in casa, minacciandoli di morte, poi è scappato a bordo di una Citroen C5, prima di essere fermato e arrestato dai carabinieri. L'uomo è ora piantonato in ospedale in stato di arresto.