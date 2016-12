foto Dal Web

17:27

- Don Giangiacomo Ruggeri resta in carcere. Il gip di Pesaro Lorena Mussoni ha rigettato l'istanza di scarcerazione, o in subordine di arresti domiciliari, avanzata dal difensore dell'ex portavoce del vescovo di Fano, arrestato il 13 luglio dopo che la polizia aveva filmato di nascosto baci e carezze con una 13enne in spiaggia. Le affermazioni rese dalla minore scrive il giudice "sono suscettibili di ulteriori approfondimenti investigativi".