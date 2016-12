foto LaPresse

19:16

- Un uomo di 38 anni si è suicidato perché oberato dai debiti. L'uomo si è impiccato in un capannone che fungeva da abitazione e magazzino di generi alimentari a Tavullia (Pesaro). Originario della provincia di Taranto, era titolare di un negozio di alimentari a Pesaro e in passato di vari esercizi commerciali, ceduti proprio per pagare i debiti. Di recente aveva scritto al fratello dicendo che non riusciva più a gestire la sua situazione finanziaria.