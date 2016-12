foto Dal Web

19:23

- E' stato arrestato dalla polizia per presunti abusi su una minorenne don Giangiacomo Ruggeri, portavoce del vescovo di Fano (Pesaro Urbino). Il sacerdote, 43 anni, è parroco della chiesa di Santa Maria in Orciano. Don Ruggeri, originario di Fossombrone, è giornalista pubblicista e svolge anche l'incarico di direttore dell'Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. L'inchiesta è coordinata dal procuratore di Pesaro Manfredi Palumbo.