- I carabinieri di Pescara hanno arrestato Quirino Barbetti, 23 anni, per evasione dai domiciliari disposti per reati legati alla droga. L'uomo è nipote dei Ciarelli che hanno insanguinato la città, con gli ultimi due omicidi commessi due giorni fa, tra cui quello del 42enne Tommaso Cagnetta, e il 1° maggio, quando fu ucciso il 24enne tifoso del Pescara, Domenico Rigante. Per quel delitto sono in carcere cinque persone della famiglia.