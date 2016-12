12:04

- Un uomo di Camerino è riuscito a fingersi cieco per sei anni e a percepire circa 34mila euro di sussidi. Ma non ha fatto i conti con la Guardia di finanza che l'ha scoperto mentre giocava quotidianamente a carte, camminava disinvolto per le vie del paese e forniva indicazioni anche sull’orario. Le Fiamme gialle lo hanno pedinato e filmato e ora lo hanno denunciato per truffa aggravata ai danni dell'Inps.