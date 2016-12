foto Ansa

23:15

- Una donna di 87 anni è morta all'ospedale di San Benedetto del Tronto per un edema polmonare. L'ambulanza che la trasportava era stata coinvolta in un incidente. Nello schianto altre tre persone sono rimaste ferite in maniera non grave. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'ospedale Madonna del Soccorso. Sulla dinamica indaga la polizia municipale di San Benedetto del Tronto.