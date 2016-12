foto Ansa

- "Non sono certo gli studenti o i lavoratori i nostri obiettivi. Nuove le idee, immutati gli obiettivi". E' il testo di una lettera firmata "Brigate Rosse, Brigata Gino Liverani "Diego". La missiva, spedita ieri, è stata recapitata alla sede dell'agenzia di stampa Ansa di Ancona. Sono in corso indagini per verificarne l'attendibilità.