foto LaPresse Correlati La lettera di Parolisi alla figlia 18:19 - "Io ti prometto, cara figlia mia, che mai potranno separarci perché sei il frutto dell'amore di mamma e papà. Chi ci vieta gli incontri fa male soprattutto a te". E' questo un passaggio di una lettera che Parolisi ha scritto alla figlia Vittoria e che ha voluto rendere pubblica. L'uomo, in carcere con l'accusa di omicidio della moglie Melania Rea, ha sempre chiesto di poter incontrare la piccola, che non vede dal giorno dell'arresto.

"Un giorno capirai quello che oggi ingiustamente stiamo vivendo - scrive ancora papà Salvatore alla picola di due anni -: ecco perché io non smetterò mai di combattere per la mamma e per te". Parolisi insiste poi ancora su quanto gli pesi stare lontano dalla piccola, alla quale confessa la sofferenza di non poterla abbracciare perché "dei giudici con poche righe mi hanno detto che il tuo bene è quello di non vedermi e di stare lontano il più possibile da zia Francesca, dai nonni e dai tanti piccoli amati cuginetti".



E' stato lo stesso caporalmaggiore, in carcere dal 19 luglio, a chiedere poi ai suoi legali, Valter Biscotti e Nicodemo Gentile, di recapitare il testo della lettera agli organi di informazione.



Queste righe sono state scritte dopo che la corte d'Appello del tribunale dei minori di Napoli, accogliendo il ricorso della procura minorile, ha sospeso la potestà genitoriale fino alla conclusione del processo in corso con un rito abbreviato: l'uomo detenuto può sentire Vittoria al telefono soltanto due volte a settimana.



"Dal primo giorno di carcere ho sempre chiesto di vederti anche per poco - scrive ancora Parolisi -, il tempo di una carezza, di un bacio... Mi sento preso in giro quando penso che eri a pochi metri da me e non ti ho potuto riabbracciare e riempirti di coccole e baci. Adesso molti pensano che non potendoti vedere sia un'ulteriore punizione nei miei confronti, ma non capiscono che stanno facendo del male soprattutto a te, figlia mia".



Il caporalmaggiore vorrebbe che tutti, giudici compresi, "ascoltassero le tue parole che ogni volta mi dici al telefono: 'Papà quando vieni dal lavoro? Papà sei nel mio cuoricino', oppure quando cantiamo al telefono le nostre canzoncine".