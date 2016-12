foto Ansa

23:24

- Pippo Calò, boss mafioso detenuto nel supercarcere di Ascoli, è stato colpito da una crisi cardiaca ed è stato ricoverato in ospedale ad Ancona. Ciò alla vigilia di un processo, che si celebra davanti alla corte d'assise d'appello di Palermo, per un delitto di mafia in provincia di Agrigento, e nel quale il capomafia avrebbe dovuto comparire in teleconferenza. Nello stesso processo è imputato Bernardo Provenzano che ieri ha tentato il suicidio.