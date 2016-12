foto LaPresse 08:14 - Un italiano convertito all'islam è stato arrestato a Pesaro nel corso di una vasta operazione antiterrorismo condotta dalla polizia di Cagliari in varie città. Nel corso del blitz, coordinato dall'Ucigos, sono stati anche oscurati vari blog jihadisti. Diverse perquisizioni sono ancora in corso. - Un italiano convertito all'islam è stato arrestato a Pesaro nel corso di una vasta operazione antiterrorismo condotta dalla polizia di Cagliari in varie città. Nel corso del blitz, coordinato dall'Ucigos, sono stati anche oscurati vari blog jihadisti. Diverse perquisizioni sono ancora in corso.

L'attenzione degli investigatori si è in particolare concentrata sui frequentatori italiani del sito islamista Minibar-Sos, oscurato nel 2009 e considerato uno dei più importanti siti dell'islam radicale creati in Europa. Tra questi, anche un docente di lettere residente a Cagliari, particolarmente attivo assieme ad altri militanti nella traduzione e diffusione sulla rete di testi di ispirazione qaedista e apologetici del terrorismo nonché nella creazione di blog intorno ai quali si raccoglieva la comunità di estremisti.



E' in questo contesto che è stato arrestato l'italiano di 28 anni, accusato di addestramento ad attività di terrorismo internazionale.



Perquisizioni a Cagliari, Milano, Palermo, Pesaro, Salerno e Cuneo nei confronti di altri 10 indagati, tutti gravitanti nella galassia fondamentalista islamica.