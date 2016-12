foto Ap/Lapresse

06:00

- Due scosse di terremoto di magnitudo 3.1 e 2.3 gradi Richter sono state registrate nella notte nelle Marche, tra Macerata e Ascoli Piceno. I sismi hanno avuto epicentri in prossimità dei comuni maceratesi di Loro Piceno, Mogliano e Penna San Giovanni e quelli ascolani di Sant'Angelo in Pontano, Belmonte Piceno, Falerone, Massa Fermana, Montappone, Montegiorgio, Monte Vidon Corrado e Servigliano. Non si registrano danni a persone o cose.