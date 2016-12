La rapina è avvenuta nella gioielleria Cifola, nel centro storico della cittadina, di prima mattina. I tre malviventi sono entrati a volto scoperto e armati di pistola. Hanno minacciato il gioielliere, l'hanno costretto ad aprire la cassaforte e poi l'hanno immobilizzato con nastro isolante. In quel momento è entrato il padre del gioielliere, che è stato a sua volta minacciato e strattonato.



A quel punto Francesco Cifola è riuscito a liberarsi, ha afferrato la pistola che teneva sotto il bancone e ha fatto fuoco, uccidendo la donna e mettendo in fuga i due complici. Uno dei due rapinatori fuggiti sarebbe di nazionalità marocchina. Rosa Donzelli, di Napoli, da tempo abitava nelle Marche. I banditi sono stati ripresi dalle telecamere interne a circuito chiuso dell'oreficeria.



Una testimone a Tgcom 24: la donna uccisa si aggirava nei dintorni da ieri

"Ho sentito degli spari e ho visto due persone che carambolavano per terra - racconta una testimone della rapina a Tgcom24 -. Uno era il padre del gioielliere accorso quando ha sentito l’allarme e che si è imbattuto in uno dei rapinatori, una donna. Non ho visto nessun altro membro della banda". La testimone aggiunge: "Il titolare della gioielleria era tutto insanguinato e mi ha detto che lo avevano bastonato. Io la donna che hanno ucciso l’ho vista ieri che si aggirava per la strada".



Bandati con pistola a salve

I banditi erano armati di una pistola a salve. L'arma, in pratica una scacciacani, non avrebbe sparato, ma sarebbe servita soltanto a colpire violentemente sul capo il gioielliere Francesco Cifola, che invece ha fatto fuoco con una pistola a tamburo uccidendo la donna.