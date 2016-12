foto Ansa

10:14

- Maxi truffa da 2 milioni di euro ai danni dell'Inps di Pesaro, compiuta da quattro imprenditori manifatturieri e 45 loro operai che, pur essendo titolari dell'assegno di cassa integrazione, continuavano a lavorare in azienda. La Guardia di Finanza li ha denunciati tutti e 49 per truffa aggravata. Altri 85 dipendenti percepivano il pagamento degli straordinari "fuori busta", e un operaio è risultato assunto in nero.