23:36

- Un 29enne di Gubbio, Diego Grelli, è morto in ospedale dopo un incidente avvenuto durante un'escursione a Pintura di Bolognola (Macerata). Il giovane, che si trovava insieme a un amico, è finito in un dirupo dopo essere probabilmente scivolato. I soccorsi, giunti prontamente sul luogo, hanno recuperato con difficoltà il giovane che, nella caduta, aveva riportato diversi traumi e si trovava in un punto difficile da raggiungere.