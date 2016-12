Senigallia, sparito nel nulla l'assessore alla cultura: i famigliari denunciano la scomparsa

foto Dal Web 20:20 - Da ieri non si hanno notizie dell'assessore alla Cultura del Comune di Senigallia (Ancona) Stefano Schiavoni. L'allarme è stato data dai famigliari, che non sono più riusciti a contattarlo da quando non si è presentato a una conferenza stampa a cui era atteso. I cellulari in suo possesso risultano spenti. Al momento si pensa a un allontanamento volontario o a un incidente. - Da ieri non si hanno notizie dell'assessore alla Cultura del Comune di Senigallia (Ancona) Stefano Schiavoni. L'allarme è stato data dai famigliari, che non sono più riusciti a contattarlo da quando non si è presentato a una conferenza stampa a cui era atteso. I cellulari in suo possesso risultano spenti. Al momento si pensa a un allontanamento volontario o a un incidente.

Cinquantanove anni, insegnante di storia dell'Arte, esponente del Pd, già presidente della Mediateca delle Marche e dirigente della struttura informazione e comunicazione del Consiglio regionale, ieri Schiavoni doveva prendere parte a Senigallia ad una conferenza stampa per la presentazione dell'Osservatorio provinciale della fotografia ma non si è visto nè ha telefonato.



I cellulari risultano spenti e non ci sarebbero messaggi o biglietti per i familiari (Schiavoni è separato dalla moglie).