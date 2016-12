foto Ingv

01:25

- Un scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata nelle Marche, tra le province di Macerata ed Ascoli Piceno. Il sisma ha avuto ipocentro a 17,7 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni maceratesi di Loro Piceno, Mogliano, Petriolo e San'Angelo in Pontano, e quelli ascolani di Belmonte Piceno, Falerone, Francavilla d'Ete, Massa Fermana, Montappone, Montegiorgio, Monte Vidon Corrado e Servigliano. Non si segnalano al momento danni.