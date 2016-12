Ancona, blitz anti evasione fiscale. "Visitati" 343 esercizi commerciali

foto Ansa 10:12 - Controlli anti evasione fiscale della Guardia di finanza sono in corso in tutta la provincia di Ancona. Centocinquanta militari, in divisa e in abiti civili, hanno visitato 343 esercizi commerciali: 71 non emettevano scontrini o ricevute fiscali. Identificati 20 conducenti di auto di lusso, su cui sono ancora in corso accertamenti. - Controlli anti evasione fiscale della Guardia di finanza sono in corso in tutta la provincia di Ancona. Centocinquanta militari, in divisa e in abiti civili, hanno visitato 343 esercizi commerciali: 71 non emettevano scontrini o ricevute fiscali. Identificati 20 conducenti di auto di lusso, su cui sono ancora in corso accertamenti.

L'operazione, che rientra in un piano coordinato di controllo economico del territorio, è condotta da militari del Comando provinciale della Gdf di Ancona. Sta interessando anche il capoluogo e i comuni di Jesi, Senigallia, Fabriano, Osimo, Falconara marittima e Chiaravalle.



In materia di scontrini non emessi, le irregolarità accertate finora si aggiungono a 200 violazioni analoghe riscontate nei primi due mesi dell'anno. Ispezioni nei luoghi di lavoro (venti fino a stamani) riguardano anche il fenomeno delle assunzioni in nero.



Sul fronte della vendita di prodotti contraffatti, nelle ultime 24 ore i finanzieri hanno sequestrato 8.700 articoli falsificati (520 profumi, 4.600 capi di abbigliamento, 3.400 articoli elettrici) e denunciato sette commercianti cinesi. Sequestrati anche 90 testi universitari riprodotti illegalmente. Anche i 'bagarini' che vendevano biglietti a prezzo maggiorato del concerto di Laura Pausini, che si e' tenuto ieri al Palarossini di Ancona, sono incappati nei controlli delle Fiamme gialle: tre le persone denunciate.



Il modus operandi della Gdf è quello già sperimentato nelle settimane scorse in varie province e località turistiche di grido: raccogliere sul campo dati 'caldi' per poter integrare e aggiornare le attività di monitoraggio del tessuto economico-finanziario locale e smascherare evasori e elusori. ''L'obiettivo - spiega il comandante provinciale della Guardia di finanza col. Gianfranco Carozza - è tutelare gli operatori economici regolari da quelli avusivi, e difendere i contribuenti onesti, che rispettano gli obblighi fiscali''.