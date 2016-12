Ancona, bimba muore dopo intervento

21:59

- Una bambina è morta all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era arrivata in mattinata in stato di arresto cardiaco. La piccola il 9 febbraio nello stesso nosocomio era stata sottoposta ad un intervento sulle tonsille, seguito da un'altra operazione a causa di una complicanza. La direzione generale degli Ospedali Riuniti di Ancona ha disposto accertamenti medico-legali sulle cause del decesso.