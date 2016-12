Ancona,caos in A14: Tir di traverso

17:35

- Una vera e propria bufera di neve ha mandato in tilt il traffico sul tratto autostradale Rimini-Ancona della A14, dove alcuni Tir entrati nel casello di Cattolica, dove non c'era il divieto, si sono bloccati, mettendosi di traverso nel ghiaccio. Il troncone è stato chiuso, ma gli spazzaneve non riescono a ripulire la carreggiata per le pessime condizioni meteorologiche.