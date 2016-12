Maltempo, 70enne morto ad Ancona

17:16

- Un settantenne è morto ad Ancona, stroncato probabilmente dal freddo. L'anziano si trovava in un pollaio, nella frazione Barcaglione, quando ha accusato un malore. Soccorso da un'infermiera, sua parente, che ha tentato inutilmente di rianimarlo, l'anziano è spirato durante il trasporto in ambulanza in ospedale.