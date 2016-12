Neve, Urbino al buio per due ore

00:46

- Le abbondanti precipitazioni nevose hanno messo in ginocchio Urbino, che è rimasta al buio per circa due ore. Il black out elettrico è iniziato intorno alle 17,30, quando - secondo i tecnici - il peso della neve ha rotto un cavo portante di una delle centraline elettriche della città. Buio completo fino alle ore 20, poi una nuova interruzione alle 21,15 molto breve. In città nevica da questa mattina e i cumuli sfiorano ormai il mezzo metro.